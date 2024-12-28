«Про уровень выступлений вообще молчу»: Анастасия Волочкова «разнесла» посетителей и артистов Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова снова «прошлась» по Большому театру, из которого со скандалом уволилась 20 лет назад. Танцовщица заявила, что уровень выступлений артистов сильно снизился, а в культурное учреждение теперь ходят только «кошелки с толстосумами». Об этом знаменитость рассказала в «Шортс Шоу» Мариам Тилляевой на ее YouTube-канале.

Недавно Анастасия Волочкова резко высказалась о высоких ценах на балет «Щелкунчик» в Большом театре, назвав их «издевательством над зрителем». Артистка также заявила, что лучше улетит отдыхать на Мальдивы вместо того, чтобы «потакать и платить деньги в казну» учреждения. Теперь балерина решила «пройтись» по посетителям и артистам театра.

Танцовщица отметила, что сейчас в Большой театр ходят, чтобы «попонтоваться». По мнению Анастасии Волочковой, теперь туда отправляются только «кошелки с толстосумами», которым интересно лишь сделать эффектные фото, а сами представления их не увлекают. Более того, балерина раскритиковала уровень выступлений нынешних артистов.

«Сегодня сходить в Большой театр — это именно модно. Не то, что сходить в театр, который всегда был главной визитной карточкой страны, а просто прийти чисто попонтоваться. Кошелки эти приходят с рядом сидящими толстосумами там сфотографироваться на фоне люстры, которые украли во время реконструкции театра. Эти вот дядьки с баблом приходят, пригласили этих, как я говорю, кошелок, сидят, хоть бы они там поаплодировали артисту — этого нет. Про уровень выступлений я вообще молчу», — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, балерина внезапно уволилась из Большого театра в 2003 году. Уход Анастасии Волочковой сопровождался громким скандалом: она заявляла о травле коллег и утверждала, что стала жертвой заговора. По словам знаменитости, ее «убрали» из-за экс-возлюбленного, миллиардера Сулеймана Керимова. Долгое время артистка судилась с руководством учреждения и больше не вернулась на его сцену.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов.