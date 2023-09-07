«Готов заплатить»: певица Zivert отказалась заниматься сексом «за гроши»

Певица Zivert заявила, что ей предлагали секс за деньги, а именно «за гроши». Причем артистка получала подобные предложения в разные периоды своей жизни, за исключением времени, когда она была танцовщицей Go-Go. Об этом девушка рассказала в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Исполнительница уверена, что многие женщины сталкивались с чем-то похожим. Она добавила, что обычно такие предложения подаются немного завуалированно.

«Как это происходит – к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: «Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить». Как бы таким. Естественно, мне не нужен этот мужчина», – пояснила Zivert.

В конце августа певица со скандалом уволила концертного директора и еще часть своей команды. Причиной такого решения стала несогласованная продажа билетов через подставных людей.

Ранее мы писали, что дети Сергея Лазарева уже привыкли к публичному образу жизни. Они ходят по фотосессиям, улыбаются так, чтобы понравилось редакторам журналов, и даже дружат с Киркоровым и Басковым.