Певица Zivert со скандалом уволила часть своей команды

Певица Zivert уволила концертного директора из-за несогласованной продажи билетов, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети исполнительницы.

По словам Zivert, на протяжении четырех лет ее концертный директор без ее ведома организовывал концерты и продавал билеты через подставных людей. Конечно, такие мероприятия отменялись накануне, а деньги за оплаченные билеты покупателям не возвращались.

«Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов», — объяснила певица.

Zivert рассказала, что ей пришлось зачищать целый департамент, чтобы избавиться от нерадивых сотрудников. Новым концертным директором певицы стала Евгения Лазаревская.

Впрочем, несмотря на обличающий пост в соцсетях, многие фанаты остались недовольны певицей. Так, некоторые подписчики по-прежнему ждут возврата денег за купленные билеты: «А что будет с билетами, которые люди уже купили и не возвращают теперь кассы, например, как в Германии?», «Понятно только одно: лучше на такого артиста билеты не покупать, чтобы не остаться ни с чем».

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