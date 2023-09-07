Улыбаются по команде: Сергей Лазарев признался, что его дети уже привыкли к звездному статусу

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать. В свежем интервью для журнала «Антенна-Телесемь» артист отметил, что наследники неплохо адаптировались к публичному образу жизни и даже стали дружить с его звездными коллегами.

Исполнитель хита «Сдавайся» хочет, чтобы сын Никита и дочь Анна росли обычными детьми, насколько это возможно. Однако ребята уже выучили некоторые правила звездной жизни и начали получать выгоду от своего статуса.

По словам Сергея Лазарева, восьмилетний Никита нередко участвует в различных фотосессиях. Ребенок даже умеет улыбаться так, чтобы понравилось фотографам и редакторам журналов.

«Анюта тоже за ним поспевает. То есть их уже не пугают камеры или фотовспышки... Они... изредка приезжают к папе на работу. Из привилегий – лично знают Филиппа Киркорова, Николая Баскова, этим можно покозырять в школе», – добавил Лазарев.

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