Улыбаются по команде: Сергей Лазарев признался, что его дети уже привыкли к звездному статусу
Сергей Лазарев рассказал, что его дети неплохо адаптировались к публичной жизни.
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Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать. В свежем интервью для журнала «Антенна-Телесемь» артист отметил, что наследники неплохо адаптировались к публичному образу жизни и даже стали дружить с его звездными коллегами.
Исполнитель хита «Сдавайся» хочет, чтобы сын Никита и дочь Анна росли обычными детьми, насколько это возможно. Однако ребята уже выучили некоторые правила звездной жизни и начали получать выгоду от своего статуса.
По словам Сергея Лазарева, восьмилетний Никита нередко участвует в различных фотосессиях. Ребенок даже умеет улыбаться так, чтобы понравилось фотографам и редакторам журналов.
«Анюта тоже за ним поспевает. То есть их уже не пугают камеры или фотовспышки... Они... изредка приезжают к папе на работу. Из привилегий – лично знают Филиппа Киркорова, Николая Баскова, этим можно покозырять в школе», – добавил Лазарев.
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