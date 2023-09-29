Готов дальше работать: пианист Бриль прокомментировал госпитализацию и остановку сердца

Пианист Игорь Бриль прокомментировал слухи, которые появились после его госпитализации. 79-летний музыкант действительно был в больнице, но через полтора дня его уже выписали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты связались со знаменитостью, чтобы он рассказал о своем состоянии. Звезда опроверг информацию о том, что его откачивали дефибриллятором. Сейчас он находится дома и активно готовится к предстоящему концерту, который состоится завтра.

По словам знаменитости, ему действительно стало плохо 27 сентября. Он пожаловался на аритмию, и врачи приняли решение понаблюдать за ним. Через полтора дня он выписался из больницы.

Музыкант был удивлен слухам об остановке сердца и лишь рассмеялся. По его словам, все эти сообщения – выдумки.

Ранее мы писали о том, что 82-летнего актера Голубенко госпитализировали с поражением головного мозга. Состояние звезды «Мастера и Маргариты» ухудшают хронические заболевания. Голубенко находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Недавно также стало известно о том, что певца Игоря Николаева выписывают из больницы, куда он попал из-за проблем с сердцем. Звезда будет восстанавливаться у себя дома.