Mash: 82-летнего актера Голубенко госпитализировали с поражением головного мозга

82-летнего актера Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артиста доставили в медицинское учреждение с прогрессирующим многоочаговым поражением головного мозга. Состояние звезды «Мастера и Маргариты» ухудшают хронические заболевания. Голубенко находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Напомним, что актер стал известен благодаря участию в таких проектах, как «Мастер и Маргарита» и «Гардемарины, вперед!».

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