Выписывают из клиники: Николаев продолжит восстанавливаться после операции дома

Музыкант Игорь Николаев, которому проводили коронарное шунтирование, в скором времени покинет стены медицинского учреждения. Врачи фиксируют положительную динамику восстановления композитора, передает Telegram-канал SHOT.

Необходимость постоянного нахождения звездного пациента в стационаре отпала — на фоне улучшения общего состояния Николаева отпустят долечиваться домой. Наибольшую опасность для музыканта сейчас представляет коронавирус. Иммунитет композитора теперь находится в зоне риска по данному заболеванию, так как после операции очень ослаб. В связи с этим врачи предписали Николаеву выполнение строгих рекомендаций: не покидать без срочной необходимости дом и минимизировать прямые контакты с посторонними людьми.

Что касается гастрольного графика знаменитости, то он постоянно меняется. Например, выступление в Новосибирске, запланированное на 7 ноября и отмененное после новостей о продлении стационара, вновь числится в туре.

Ранее певец Михаил Шуфутинский высказался о госпитализации Игоря Николаева. Исполнитель хита «Третье сентября» заявил, что сильно переживает за друга.