«Господи, какие деньги?»: Александр Домогаров высказался о своем первом гонораре

Народный артист РФ Александр Домогаров высказался о своем первом гонораре в кино. Его слова приводит aif.ru.

«Совершено не помню! Когда я начинал, для начинающих было, кажется, 14 рублей за съемочный день. <…> Высшая ставка тогда составляла 56 рублей, но это для больших артистов, небожителей. Две репетиции – значит, 112 рублей», – поделился актер.

Домогаров признался, что в молодости совершенно не задумывался об актерских ставках. Его главным счастьем в те годы была возможность сниматься в кино, поэтому размер гонорара не имел значения.

«Господи, в двадцать лет какие деньги?», – добавил он.

Ранее Александр Домогаров оскорбил «поклонниц», которые взломали его социальные сети.

Также Домогаров напугал общественность заявлением о своем состоянии. По словам артиста, он устал и очень переживает.