«Сердчишко давит, грудь жмет»: Александр Домогаров напугал публику заявлением о состоянии

Актер Александр Домогаров отдает всего себя на сцене, что в конечном итоге сказывается на его состоянии. Так, комментируя участия в постановке «Ричард III», артист заявил, что устал и очень переживает.

Домогаров поделился ощущениями в преддверии закрытия театрального года последним выступлением в своем Telegram-канале Александр Домогаров. Актер полюбился зрителям в роли «Ричард III», и постановка с его участием собирает полные залы. Звезда и сам не прочь выступать дальше и радовать поклонников, однако здоровье в силу возраста периодически подводит.

Такой вывод можно сделать, исходя из ощущений Домогарова перед последним для него спектаклем в этом году, который состоится завтра, 26 декабря. Александр написал, что уже сегодня его состояние «не очень», чем взволновал поклонников.

«Доброе утро ВСЕМ! 26 декабря закрываем календарный год. «Ричард 3». Уже сегодня состояние не очень спокойное. Сердчишко давит, грудь жмет… Ох, нелегкая это работа…», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Домогаров впервые за долгое время вышел на публику. Он побывал на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война».