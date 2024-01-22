«Ущербные, больные женщины»: разгневанный Домогаров оскорбил своих поклонниц

Актер Александр Домогаров вновь устроил скандал. На этот раз звезда «Бандитского Петербурга» набросился с оскорблениями на «поклонниц», взломавших его социальные сети.

Судя по всему, неизвестные взломали мессенджеры Домогарова. 60-летний актер уверен: это проделки его поклонниц, которые специально захотели прочитать личные сообщения звезды. Артист адресовал им гневные сообщения в своем Telegram-канале.

Подписчики пытались успокоить Домогарова и убедить его, что социальные сети могли взломать хакеры. Но он им не поверил. Александр убежден: хакеры действовали по указке его «поклонниц», которым интересно, о чем он переписывается с сыном и друзьями.

«Это сделано чтобы залезть в личную переписку!!! В личную!!! Те — кто это сделал — одинокие, безмерно ущербные, больные женщины!», — написал актер.

Ранее сообщалось, что Домогаров впервые за долгое время вышел на публику. Он побывал на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война».