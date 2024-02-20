Госпитализированный Евгений Петросян надеется провести юбилейный концерт
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Юморист Евгений Петросян запустил информацию, что его концерт 2 марта состоится. Об этом сообщает РИА Новости.
В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. По данным СМИ, юморист был экстренно госпитализирован в Москве из-за перелома предплечья. Кроме того, сообщалось о том, что артист перенес операцию и находится в реанимации. В беседе с журналистами Петросян не стал комментировать новости о своем здоровье. Вместо этого он подтвердил проведение его юбилейного концерта.
«Надеюсь, состоится», — заявил Евгений.
Напомним, что 2 марта у юмориста запланировано выступление в честь 60-летия на эстраде. Несмотря на госпитализацию, билеты на концерт Евгения по-прежнему в продаже.
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