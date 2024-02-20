«Не требует к себе внимания»: психолог раскрыла секрет брака Петросяна с молодой женой

В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой. Пока юморист находится в больнице, его супруга путешествует по Китаю и делится красочными снимками. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева назвала причины, объясняющие поведение Татьяны.

«У каждого человека есть определенные стратегии, которые помогают психике справляться со стрессом: для некоторых людей путешествия и новые впечатления могут быть источником радости и отвлечения от проблем, одна из форм избегания сложностей или болезненных эмоций. Возможно, Татьяна выбирает путешествия как способ релаксации и сохранения эмоционального баланса в трудной ситуации», — высказалась психолог.

Также эксперт отметила: супруги могли совместно принять решение о нахождение Татьяны в Китае. В подобных случаях нет «правильной» модели поведения, но есть социальное одобрение. Поэтому общество Татьяну осуждает, считая, что ее обязательство — это уход за мужем. При этом внутри их семьи взгляд на ситуацию может быть иной.

«Если вспомнить, что разница у супругов 44 года, можно предположить, что Татьяна в этих отношениях в роли той, «о ком заботятся». Это частая особенность отношений с большой разницей в возрасте. За годы отношений у них могла сложиться система, где забота обращена к ней, а Евгений Петросян находится в роли «мужественного и сильного». То есть он не требует к себе особого внимания, «балует» молодую жену, одобряет ее выборы и «геройствует», лежа в больнице, предлагая ей продолжить путешествие», — высказалась эксперт.

Почему женщины могут выбирать партнеров значительно старше себя?

Одним из таких факторов является психологическая зрелость у женщин, которые выбирают партнеров значительно старше себя. Такие женщины уже достигли определенной стабильности в карьере, финансово независимы и имеют ясное представление о своих целях в жизни. Их выбор может быть связан с желанием найти партнера, который уже имеет устоявшийся образ жизни. Как правило, это привлекает женщин, которые ценят стабильность и опыт.

Еще одним фактором может быть различие в мировоззрении и интересах. Большой возрастной разрыв способен создавать обмен опытом и знаниями. Такой партнер вносит новые идеи, имея больший жизненный опыт, расширяет горизонты жизни и становится источником вдохновения. Для некоторых женщин эта форма отношений может быть очень привлекательной.

«Конечно, классическое «она нашла в нем папу» никто не отменял. Для женщины, которая хотела получить тепло, заботу, возрастной партнер может быть идеальным выбором», — резюмировала психолог.