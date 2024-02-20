Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев рассказал о страхе перед Буруновым

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев запустил новость о страхе перед Сергеем Буруновым. Об этом стало известно в эфире шоу «Кино в деталях».

Рузиль Минекаев стал известен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его коллегами по проекту оказались известные актеры. Речь идет про Ивана Янковского и Сергея Бурунова. Как выяснилось, с Иваном Рузиль чувствовал себя спокойно и комфортно, а вот Сергея начинающий артист побаивался.

По словам Рузиля, в первый съемочный день они с Буруновым провели много времени в одной машине, однако диалог между ними не состоялся. Актер очень нервничал и стеснялся.

«Боялся, что Сергей подумает обо мне что-то не так, поэтому не осмелился что-либо сказать», — пояснил Рузиль.

Актер отметил, что ему удалось подружиться с Иваном Янковским. Рузиль не ожидал, что он окажется настолько простым и доброжелательным.

Ранее актер Минекаев принял решение рассказать, что переехал в Москву на деньги матери. Подробности смотрите в этой статье.