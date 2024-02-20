Госпитализированного юмориста Евгения Петросяна выписывают из больницы

78-летнего ведущего «Смехопанорамы» Евгения Петросяна выписывают из больницы после операции на руке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юмориста ждет амбулаторное лечение и реабилитация.

Напомним, что юморист получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре Москвы. Отмечается, что Петросяну установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.

2 марта у юмориста запланировано выступление в честь 60-летия на эстраде. Несмотря на госпитализацию, билеты на концерт Евгения по-прежнему в продаже. Юморист надеется восстановиться к этому времени.

Ранее мы писали о том, что у 64-летнего сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак. По информации источника, у Егора Зайцева обнаружили образования в толстом отделе кишечника, в легких и печени. Все материалы отправили на биопсию.