Госпитализированная актриса Ирина Мирошниченко несколько дней провела в больнице без сознания

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко по-прежнему находится в больнице, куда поступила несколько дней назад. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние звездной пациентки, однако, по данным StarHit, оно только ухудшается.

Народная артистка РСФСР почувствовала недомогание еще неделю назад, однако не поспешила обратиться за помощью к специалистам. Она просидела пять дней дома, а перед выходными внезапно потеряла сознание. Близкие Мирошниченко вызвали скорую; медики приняли решение госпитализировать знаменитость.

Состояние пациентки оценивается как критически тяжелое: в реанимации у нее выявили поражение сердечного клапана и ряд осложнений. Также есть подозрение на пневмонию, тромбоз и сепсис. Для поддержания жизнедеятельности актрису подключили к аппарату ИВЛ. Однако после этого у нее нарушился ритм сердца.

Точной информации о ситуации с Мирошниченко пока нет. Все сведения о состоянии 81-летней звезды «Андрея Рублева» поступают от многочисленных источников, официальных заявлений никто не делал. По одним данным, женщина находится без сознания, и врачи фиксируют отрицательную динамику. По другим — знаменитость страдает от аденомы гипофиза. Кроме того, у нее в мозгу выявили доброкачественную опухоль. В данный момент эта проблема обострилась.

Коллеги актрисы из МХТ имени Чехова тоже не смогли оперативно рассказать о положении дел. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий лишь выразил надежду на лучшее в сложившейся ситуации.

Ранее СМИ сообщали об остановке сердца Мирошниченко в больнице. Несмотря на критическое ухудшение здоровья, врачам удалось реанимировать пациентку. Помимо актрисы, минувшие выходные обернулись госпитализацией и для певца Гарика Сукачева. Из-за проблем с самочувствием концерт в карельском поселке Рускеала был отменен.