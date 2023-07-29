Гарик Сукачев попал в больницу после резкого ухудшения здоровья

63-летний Гарик Сукачев был госпитализирован в больницу на карете скорой помощи. Планирующийся концерт в карельском поселке Рускеала будет отменен.

Команда Сукачева публично принесла извинения поклонникам, которые собирались на концерт. Артисты заявили, что деньги за билеты будут возвращены, а мероприятие будет перенесено на другую дату. При этом концерт обещают провести в необычном формате, а на площадку могут прийти все желающие.

Гарик Сукачев почувствовал недомогание прямо ночью. Врачи и близкие не сообщают причину произошедшего.

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