Сердце остановилось: новые подробности состояния 81-летней Ирины Мирошниченко

У 81-летней актрисы Ирины Мирошниченко, известной своими ролями в советском и российском кинематографе, остановилось сердце. Однако кардиологам удалось реанимировать звездную пациентку. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

По данным источника, артистка попала в больницу в минувшие выходные. Экстренная госпитализация потребовалась из-за недомогания Ирины Петровны. Сначала СМИ писали, что ее здоровье подорвала тяжелая форма гриппа. Но позже появилась информация, что в ходе обследования медики обнаружили новообразование в головном мозге Мирошниченко.

Попав в клинику, актриса сразу же оказалась в реанимации, чтобы быть под постоянным наблюдением врачей. А утром 31 июля сотрудники больницы зафиксировали остановку сердца знаменитости. К счастью, орган вновь удалось запустить. На данный момент Ирина Петровна по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Других подробностей, а также комментариев от ее родных и представителей пока нет.

Ранее стало известно о госпитализации Гарика Сукачева. Из-за плохого самочувствия артиста был даже отменен его концерт в карельском поселке Рускеала. Команда звезды принесла публичные извинения поклонникам.