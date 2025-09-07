Актер Гоша Куценко рассказал о возлюбленном дочери и мечтах о внуках

Гоша Куценко рассказал о возлюбленном своей дочери и мечтах о внуках. Подробности приводит Super.ru.

Актер воспитывает троих наследниц. Он впервые открыто заговорил о личной жизни своей старшей дочери Полины, которая пока официально еще не замужем. Но, по словам Гоши, она уже давно находится в серьезных отношениях.

Куценко заверил, Полина выглядит по-настоящему счастливой рядом со своим избранником, хотя сама предпочитает не делиться подробностями личной жизни. «Между ними любовь», — описал их отношения актер.

Сам Гоша уже давно мечтает о внуках, но Полина просит отца не спешить.

«Говорит мне: "Пап, дай насладиться средним возрастом и юностью"», — с улыбкой поделился Куценко.

О возлюбленном дочери артист отзывается с теплом. По его словам, молодой человек далек от мира кино и работает в сфере IT-технологий.

«Бог послал нам этого человека», — отметил он, намекая, что парень пришелся по душе всей семье.

Ранее его дочь Полина встречалась с режиссером Яном Яновским, но отношения не сложились. Теперь же она нашла свое счастье вне медийного круга.

