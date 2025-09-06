Муж подарил сумочку за 800 тысяч рублей: Мария Погребняк отметила первый день рождения сына Вовы

Блогер Мария Погребняк отметила первый день рождения младшего сына Владимира. Она устроила праздник по случаю радостного события. Подарки получили как мальчик, так и его мама.

Погребняк показала в соцсетях, как прошло празднование. Она подготовила шары, украсила дом и заказала торт, чтобы создать атмосферное настроение для близких и гостей.

Поздравить Вову с днем рождения приехала его крестная Ольга Бузова. Телеведущая подарила Марии шикарный букет белых роз, а крестнику — стильную теплую одежду.

Но самый главный подарок Погребняк получила от супруга Игоря Головинского. Он вручил жене сумочку фирмы Chanel за 800 тысяч рублей.

Ранее Мария заявила, что ее младший сын сделал первые шаги. Всего звездная мама воспитывает четвертых детей.