Гоша Куценко признался, что балует детей в обход запретов жены. Об этом он рассказал в студии программы «Утро. ТНТ».

Актер Гоша Куценко признался, что его жена жестко контролирует время, которое их дети проводят в гаджетах. В свою очередь, актер позволяет дочерям Свете и Жене сидеть в его устройствах, когда они приезжают к отцу на работу.

«Я их балую, конечно… Они приезжают ко мне на площадку, и их любимое место — это диван, они вытаскивают мои телефоны, планшеты мои… Но, а так, конечно, тема больная…» — рассказал он.

По словам Куценко, его пугает то, на каких ресурсах сидят его отпрыски.

«Я посмотрел, это ужасно! Я думал, это детская Сеть, где общаются дети. А у меня волосы встали дыбом на бороде от того, что я там посмотрел», — добавил он.

Артист заявил, что является сторонником того, чтобы доступ к гаджетам у детей появлялся как можно позже.

