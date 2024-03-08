«Гордыня и безысходность»: солист «Лесоповала» объяснил поведение Аллы Пугачевой

Солист группы «Лесоповал» Максим Поршин прокомментировал скандальное видеообращение 74-летней певицы Аллы Пугачевой к коллеге по сцене Стасу Михайлову.

«Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео», — высказался музыкант в беседе с «360».

Поршин не исключил, что Пугачеву все-таки беспокоит тема денег и заработка, хотя уехавшая из России артистка пытается делать вид, что ей все равно.

Напомним, 4 марта Стас Михайлов впервые высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». Михайлов выразил уверенность, что любого артиста делают люди, поэтому без зрителей сам по себе артист ничего из себя не представляет.

После этого Пугачева нецензурно обозвала Михайлова и дала ему совет «зарабатывать, пока можешь». Кроме того, она сказала, что «нормальные люди не собираются возвращаться».

Ранее Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку.