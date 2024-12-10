Гонщик Никита Мазепин купил построенный для Наоми Кэмпбелл дом за 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывший гонщик приобрел дом Владислава Доронина в Барвихе, построенный за 9 млрд рублей. Теперь Никита — обладатель 35-метрового дома, в котором есть спа, бассейн, ночной клуб и баня.

После того, как Владислав расстался с моделью, он не мог продать недвижимость почти 10 лет. Он постепенно снижал цену, но даже это не помогло ускорить сделку.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что купил дачу в Швейцарии за 50 млн рублей. Продюсеру пришлось взять кредит на его приобретение под 1% годовых. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Европе стали отменять концерты Альбины Джанабаевой из-за отсутствия спроса.