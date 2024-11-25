Иосиф Пригожин раскрыл, что владеет дачей в Швейцарии: сколько она стоит

Иосиф Пригожин занимается продюсерской деятельностью с конца 1980-х. За это время он подружился с именитыми артистами и организовывал масштабные концерты. Муж певицы Валерии усердно работает и может себе позволить недвижимость за рубежом. Продюсер признался, что купил дачу в Швейцарии.

Дом в Швейцарии Пригожин купил еще в 1990-х за 50 млн рублей. Но продюсеру пришлось взять кредит на его приобретение под 1% годовых. Ипотеку он погасил спустя 10 лет.

55-летний бизнесмен обратил внимание на эту страну потому, что у него там учились дети, и их неудобно было навещать. Чтобы чаще видеться с родными, он решил приобрести дачу.

Помимо этого, у продюсера есть квартира в ОАЭ. В эфире шоу «Сплетни шейкер» на МУЗ-ТВ он рассказал, что любит Дубай.

В первом браке с Еленой Соколовой у Пригожина родились сын Дмитрий и дочь Даная. После развода продюсер встречался с Лейлой Фаттаховой, подарившей ему дочь Елизавету. В 2004 году Иосиф женился на певице Валерии, с которой живет и по сей день.

Ранее Пригожин честно рассказал о семейных расходах. Он признался, что в месяц ему приходится тратить 10 млн рублей, чтобы обеспечить комфортную жизнь.