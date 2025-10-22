Гонорар Дмитрия Дюжева за спектакль оказался вдвое меньше, чем у Саши Бортич

Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев получает скромный по актерским меркам гонорар за участие в спектакле «Евгений Онегин».

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», за выход на сцену Дюжев зарабатывает 378 тысяч рублей.

К примеру, гонорары Александры Бортич в два раза выше Дюжева - в среднем за спектакль она берет почти миллион рублей, а Елена Проклова получает порядка 500 тысяч рублей.

Ранее суд Москвы привлек Дмитрия Дюжева к ответственности за уклонение от административного наказания и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Также сообщалось, что на машине актера висит 4 неоплаченных штрафа, самый крупный из них — за парковку. В феврале 2025 года Дмитрий оставил авто на Большой Грузинской улице, а в мае его иномарка припарковалась в неположенном месте на улице Андрея Карлова, за что был выписан штраф на 4500 рублей. Кроме того, артист дважды превысил скорость и получил два штрафа по 750 рублей.