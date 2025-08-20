Дмитрий Дюжев оштрафован на 10 тыс. за уклонение от административного наказания

Дмитрий Дюжев оштрафован на 10 тыс. рублей за уклонение от административного наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Суд Москвы привлек Дмитрия Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — пишет источник.

На данный момент актер не комментировал новость о штрафе.

