Гонорар Бузовой за концерт оказался в два раза меньше, чем у Гагариной и Жукова

Новость о повышении гонорара поющей телеведущей Ольги Бузовой после выступления в откровенном кожаном боди на концерте в Уфе оказалась фейком. Таким образом пиарщики 38-летней артистки попытались переключить внимание от скандала.

Как выяснило издание Kp.ru, за участие в мероприятиях в Москве и регионах Ольга получает от 2 до 3,5 миллиона рублей. При этом суммы меняются в зависимости от города. Например, на частном празднике в Турции или в Дубае Бузова готова веселить гостей за 4-5 миллионов рублей.

Гонорар исполнительницы хита «Мало половин» в целом оказался в два раза меньше, чем у Сергея Жукова, Анны Asti или Полины Гагариной.

Как пояснили изданию в одном из агентств организаторов мероприятий, самыми востребованными артистами в 2024 году стали Григорий Лепс, рэпер Баста, Полина Гагарина, Сергей Жуков и Филипп Киркоров. Концерт каждого из них обойдется в сумму от 7 до 9 миллионов рублей.

Немного дешевле стоят услуги Николая Баскова, Любови Успенской, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Димы Билана. Их гонорары в зависимости от мероприятия составляют от 3,5 до 5,5 миллиона рублей.

Примерно за те же деньги, что и Ольга Бузова, готовы спеть на частной вечеринке Люся Чеботина, Клава Кока и Инстасамка - от 3 миллионов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гонорар Бузовой после скандала с кожаным боди вырос сразу на миллион – до 4,5 миллиона рублей. При этом на новогодние праздники стоимость концертов увеличится до 6 миллионов.

Также сообщалось, что Ольга Бузова выступит на Дне России в Новосибирске. Такое решение приняли в администрации города. При этом 38-летней артистке поставили условие – она должна выглядеть прилично и заранее согласовать текст своей речи.