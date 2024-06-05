Согласовать речь и прилично одеться: Ольге Бузовой выдвинули условия для выступления в Новосибирске

Оскандалившаяся на концерте в Уфе поющая телеведущая Ольга Бузова выступит на Дне России в Новосибирске. Такое решение приняли в администрации города.

По данным Kp.ru, 38-летней артистке поставили условие – она должна выглядеть прилично и отказаться от откровенных нарядов. Кроме того, Ольгу попросили заранее подготовить речь, которую она планирует произнести со сцены, и согласовать текст с организаторами мероприятия.

1 июня 38-летняя Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе, посвященном Дню защиты детей. На сцену артистка вышла в откровенном кожаном боди и чулках на подтяжках. После разразившегося скандала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

Ранее Бузова подняла гонорар на миллион рублей. В декабре 2023 года желающие пригласить исполнительницу хита «Мало половин» должны были заплатить 3,5 миллиона рублей. Сейчас же ценник вырос до 4,5 миллиона рублей.