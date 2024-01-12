«Голый король»: объявлено о гастролях Киркорова за рубежом после скандала в РФ

Продюсер Евгений Кобылянский считает, что Филипп Киркоров может уехать из РФ в «голый» тур. Об этом сообщает портал News.ru.

После посещения «голой» вечеринки Киркоров столкнулся с «отменой» на ТВ и критикой россиян. Продюсер убежден, что в сложившейся ситуации певец может уехать из РФ. По его мнению, Филиппу трудно принять «новую ипостась».

«В его статусе он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с новой ипостасью для себя», — заявил Евгений.

Также продюсер считает, что за рубежом Киркоров сможет выступать в том виде, в котором он появился на вечеринке. Кроме того, он предложил певцу создать программу «Голый король» и отправиться с ней в тур в Германию, Италию.

«Возможно, он проедет с концертами по Германии, назовет там свою новую программу «Голый король»», — резюмировал продюсер.

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