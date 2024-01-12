«Я теряю преданных друзей»: Филипп Киркоров выпустил песню о слухах после вечеринки Ивлеевой
Филипп Кикроров нашел нужным выпустить песню о слухах и завистниках.
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Филипп Кикроров нашел нужным выпустить песню о слухах и завистниках, об этом он поделился в своих соцсетях.
Утром 12 января поп-король выложил в своих соцсетях отрывок новой песни «Слухи» — таким образом он прервал долгое молчание, которое хранил после извинений за участие в вечеринке Насти Ивлеевой.
«Слушать слухи или нет… каждый решает сам!» — подписал публикацию он.
В тексте песни Киркоров признается, что он «всего лишь человек» и призывает поклонников «не судить» его.
«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость», — говорится в строчках песни.
Также Киркоров делится, что привыкает к слухам о своей персоне.
«Слухи-коши, только я уже привыкаю к этим пустякам К зависти и пересмешникам Я теряю преданных друзей В черно-белых строках из газет», — поет он.
Отметим, что авторов текста и музыки Киркоров не указал. Обложкой нового трека стали три белые маски на черном фоне.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ.