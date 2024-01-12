«Я теряю преданных друзей»: Филипп Киркоров выпустил песню о слухах после вечеринки Ивлеевой

Филипп Кикроров нашел нужным выпустить песню о слухах и завистниках, об этом он поделился в своих соцсетях.

Утром 12 января поп-король выложил в своих соцсетях отрывок новой песни «Слухи» — таким образом он прервал долгое молчание, которое хранил после извинений за участие в вечеринке Насти Ивлеевой.

«Слушать слухи или нет… каждый решает сам!» — подписал публикацию он.

В тексте песни Киркоров признается, что он «всего лишь человек» и призывает поклонников «не судить» его.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость», — говорится в строчках песни.

Также Киркоров делится, что привыкает к слухам о своей персоне.

«Слухи-коши, только я уже привыкаю к этим пустякам К зависти и пересмешникам Я теряю преданных друзей В черно-белых строках из газет», — поет он.

Отметим, что авторов текста и музыки Киркоров не указал. Обложкой нового трека стали три белые маски на черном фоне.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ.