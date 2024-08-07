«Голоса нет, но стильно»: Светлана Бондарчук анонсировала выход новой песни

55-летняя актриса Светлана Бондарчук сообщила, что ее новая песня выйдет в конце лета. Знаменитость поделилась отрывком трека в соцсети.

В личном блоге Бондарчук опубликовала ролик, на котором она танцует под свою новую песню. Автором текста выступила Наталья Ветлицкая, а музыку написал супруг Сергей Харченко.

«Новая песня Brigitte уже на подходе. Первая демка только для вас. В конце лета ждем!» — написала знаменитость.

К слову, не все подписчики оценили творческие планы Светланы. Многие из них раскритиковали ее, отметив отсутствие вокальных данных.

«Каждый должен заниматься своим делом. Голоса нет, конечно, но стильно», - высказались россияне.

Напомним, что новая песня станет второй в карьере Светланы.

Ранее Светлана Бондарчук заявила, что их с Федором дочь живет в России с родителями. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Иван Дорн готов спеть для россиян за 4 млн рублей в Казахстане.