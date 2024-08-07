Украинский певец Иван Дорн готов спеть для россиян за миллионы рублей: раскрыт его райдер

Певец Иван Дорн готов выступить перед россиянами за четыре миллиона рублей, но только в Казахстане. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT публикует райдер артиста на английском языке, в котором есть интересные позиции.

Исполнителя называют «украинским патриотом». Он ведет соцсети лишь на украинском языке, но недавно признался, что возобновил общение с родственниками из России. Также он готов петь перед россиянами, но в какой-нибудь соседней стране, к примеру в Казахстане. За 45-минутное выступление с русскими песнями он просит 45 тысяч долларов (это почти четыре миллиона рублей).

«Желательно, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции по СВО, но отклонения все же обсуждаются, если нет риска пророссийских провокаций во время выступления», – говорится в сообщении источника.

Согласно райдеру, Дорн хочет иметь в гримерке несколько пачек чипсов, кубинскую сигару, пять пар белых носков, виски, текилу, ром и пиво. Обязательным условием является игровая приставка PS4 в номере отеля.

При этом певец не хочет возвращаться на Украину из-за страха получить повестку. Многие поклонники раскритиковали его за это.

Ранее мы писали о том, что певица Вера Брежнева поспорила с поклонниками из-за своих песен на русском языке. Она тоже отказалась от русского языка в соцсетях, но хиты бывшего мужа продолжает исполнять.