«Для людей, которые возмущены»: Бондарчук назвала мифом сообщения о том, что их с Федором дочь живет за границей

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана ответила на вопрос подписчиков о том, навещает ли она дочь. Предпринимательница рассказала, что девушка живет не за границей, а в России.

«Развеем мифы, что наша дочь с Федором Сергеевичем живет за границей. Нет, она живет в России, она живет с родителями. Для людей, которые возмущены, что она не появляется в соцсетях, это выбор родителей и прошу уважать наш выбор», - комментируя жизнь 25-летней Варвары.

Также подписчики Светланы интересовались младшим сыном Петей. Бондарчук сообщила, что ее ребенку от брака с Сергеем Харченко недавно исполнилось полтора года.

«Петя – грандиозный ребенок… Ему год и пять недавно исполнился. Он называет меня папой, хотя четко понимает, что я мама. То есть он хорошо умеет шутить уже», - рассказала Светлана.

Ее сын ходит на плавание и держится на воде.

«Любит поесть, как его мама. Он с хорошим характером», - заключила Бондарчук.

Ранее Светлана признавалась, что несколько лет не общалась с сыном Сергеем.