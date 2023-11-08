Голос пропит и прокурен: продюсер Дзюник отреагировал на слухи о записи нового альбома Пугачевой

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник прокомментировал слухи о новом альбоме певицы Аллы Пугачевой. Накануне стало известно, что она якобы записала несколько треков в студии в Твери.

Продюсер считает, что Примадонна давно потеряла голос — качество записанных треков будет зависеть от возможностей звукорежиссера.

«Возможно, она ещё может где-то запеть. Например, на застолье. Но у неё голос давно пропит и прокурен. Это не Клавдия Ивановна Шульженко, которая работала над своим голосом всю жизнь», — рассказал он в беседе с Абзацем.

Дзюник считает, что Примадонна записывала песни для фонограммы. По его словам, у Пугачевой уже нет возможности выступать на сцене вживую. Ей нужен хороший звукорежиссер в студии и на сцене, чтобы она нормально отработала под фонограмму, заключил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева на следующий день после приезда в Россию отправилась в Тверь в студию звукозаписи «Салам», где она в расцвет своей карьеры записала три полноценных альбома.

Позже владелец звукозаписывающей студии Лалетин рассказал о звонке Пугачевой. Подробности можете прочитать здесь.