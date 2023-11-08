Звукорежиссер Лалетин привел подробности звонка Пугачевой: ехала для записи песен из Прибалтики

Основатель тверской студии звукозаписи Игорь Лалетин рассказал о звонке певицы Аллы Пугачевой. Напомним, там артистка записала три песни во время недавнего краткосрочного приезда в Россию.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

«Позвонила и говорит: «Что-то я с Прибалтики мотанусь к вам. Мне для внутреннего пользования надо там три песенки напеть. Чтоб ты мне помог».

Лалетин согласился, он ответил: «Да ради Бога. Что с ними потом делать? Она говорит: «Может отдашь мне вокалы и все? А я там разберусь».

По словам знакомого Примадонны, исполненные песни «обычные» и «не попсовые»: про любовь к мужу и детям.

Лалетин также заявил, что возвращаться в Россию Пугачева не собирается.

«Не будет никакого следующего приезда. Это такой совершенно разовый вариант, который понадобился для каких-то ее личных внутренних дел», - отметил он.

Ранее актер Станислав Садальский отреагировал на последний приезд Пугачевой цитатой оперного певца Федора Шаляпина.