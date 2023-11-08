Певица Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России

Алла Пугачева тайно записала новый мини-альбом, когда была в Твери. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На следующий день после приезда в Россию Пугачева отправилась в Тверь в студию звукозаписи «Салам», где она в расцвет своей карьеры записала три полноценных альбома.

Пугачеву встретил лично основатель студии Игорь Лалетин. Они успели поработать над тремя абсолютно новыми треками. К слову, запись одной песни в этой студии стоит от 100 тысяч рублей.

Впервые Примадонну в эту студию звукозаписи привез Киркоров, они решили работать подальше от столицы из-за повышенного внимания СМИ. Алла помогала записать Филиппу песню «Зайка моя», а после работала над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Теперь Пугачева снова не захотела записываться в Москве из-за шумихи в прессе. Неизвестно, какие композиции вошли в альбом, их Примадонна предположительно презентует на концерте в Дубае.

Напомним, Примадонна приезжала в Россию на несколько дней. Недавно она вернулась к своему мужу в Латвию.