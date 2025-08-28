«Год — серьезные потери»: Филипп Киркоров расплакался из-за смерти собаки

58-летний певец Филипп Киркоров расплакался на премии из-за смерти собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В 2025 году Филипп Киркоров похоронил отца. Через несколько месяцев у него умер пес Хари. На светском мероприятии певец не смог сдержать слез. По словам Филиппа, этот год для него стал тяжелым. Он попросил друзей и коллег больше не дарить ему собак.

«Этот год у меня — серьезные потери. Грустно мне стало сегодня, не дождался меня пес два часа, пока мы летели из Казани — он умер. Такой классный был... Жалко... Этот год и тяжелый, и счастливый, столько было за этот год и трагического, и классного», — высказался артист.

Несмотря на потери, Филипп оптимистично смотрит в будущее. Он готовится к сольным концертам, которые состоятся в начале следующего года.

«Думаю, следующий год начнется очень хорошо, потому что я готовлю свои концерты», — резюмировал он.

