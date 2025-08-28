«Это отталкивает»: почему с Анной Asti не хотят дружить коллеги по шоу-бизнесу

Коллеги по шоу-бизнесу начали избегать певицу Анну Дзюбу, известную под псевдонимом Анна Asti. Артистка якобы все время жалуется на тяжелую судьбу.

«С Asti тяжело дружить. Она падает на уши, все время ноет, что ее никто не любит, что у нее тяжелая судьба, все ей завидуют, все о ней сплетничают», - рассказал неназванный источник Telegram-канала «Свита короля».

Он заверил, что от провозгласившей себя «царицей» Анны постоянно исходит негатив, который тяжело выдержать.

Кроме того, собеседник канала заявил, что исполнительница хита «По барам» очень строга со своим коллективом, но при этом «играет бедную сиротку» рядом с людьми, у которых есть связи и деньги.

«Это отталкивает, хотя она и талантлива», - заключил собеседник.

Ранее певица Вика Цыганова заподозрила Анну Asti в служении дьяволу после использования огромного количества крестов, изображений с рогами и костюмов кровавого цвета на концерте. Она считает, что оформление площадки похоже на ритуал.