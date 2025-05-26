Глюкозу заподозрили в употреблении запрещенных веществ после концерта в Петербурге

Певица Глюкоза выступила в эпатажном наряде в ночном клубе Санкт-Петербурга. Кадры с концерта были опубликованы в Сети.

В Санкт-Петербурге состоялся концерт Глюкозы в одном из клубов. Певица удивила зрителей не только новыми хитами, но и эпатажным образом. Она вышла на сцену в гетрах в синюю полоску, коротких кожаных шортах с массивными ремнями, корсете и розовом топе. Ей сделали «небрежную укладку», макияж с розовыми тенями и голубой помадой.

К слову, не все поклонники оценили перемены певицы. Многие отметили, что та выглядит «максимально нелепо». Более того, артистку заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

«Она начала употреблять? Вторая Жанна Агузарова в свои не лучшие годы. Что за дичь? Максимально нелепо», — возмутились поклонники.

Напомним, Глюкоза столкнулась с отменой после выступления в нетрезвом виде. Из-за скандала она решила исчезнуть из медийного пространства.

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