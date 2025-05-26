«Не женись больше!»: Антона Батырева раскритиковали после расставания с молодой супругой

В Сети раскритиковали актера Антона Батырева после расставания с четвертой женой. Подписчики оставили нелестные комментарии под последним постом Антона.

В мае 2025 года молодая жена Батырева сообщила, что ушла от него с маленьким ребенком. Анна Савельева не стала называть причин расставания. При этом она заявила, что Антон был не готов меняться ради нее и сына.

Сам Батырев не комментировал расставание с женой. Зато подписчики охотно высказались о его личной жизни. Они предположили, что на актера наведена порча, и призвали его не жениться больше.

«Не создан, видимо, для семьи этот актер. Очень жаль, а вам — счастья! Не надо Антону заключать официально брак. Прожили вместе почти пять лет, более трех вне брака. По фото — это были счастливые отношения, а стоило пожениться, все пошло прахом. На него наведена порча на семейные отношения. Не женись больше!» — высказались россияне.

Ранее Антон Батырев рассказывал сайту «Страсти», как изменился после встречи с Анной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксению Бородину отговаривают от свадьбы с Николаем Сердюковым.