Певица Лолита Милявская похвалила новый образ Глюкозы. Об этом сообщает mk.ru.

Перезапустившая сольную карьеру Глюкоза для многих стала открытием — часть пользователей раскритиковали певицу после ее смены имиджа, а кто-то, наоборот, нахваливает знаменитость. Высказалась о Глюкозе и певица Лолита Милявская.

Она заявила, что обновление репертуара певицы напрямую связано с ее уходом от продюсера Максима Фадеева.

«Как она здорово нашла новый образ в новой песне. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка, и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Лолита отказалась считать себя королевой эпатажа.