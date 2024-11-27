Показавшая кольцо на безымянном пальце Ида Галич ответила на новости о помолвке

Блогерша Ида Галич вышла на связь с поклонниками после новостей о возможной помолвке. На последних фото телеведущая позировала с кольцом на безымянном пальце. Однако, как оказалось, его ей подарила подруга, а не возлюбленный.

По признанию Иды, пока в ее жизни свадьба не намечается. А если бойфренд все-таки сделает ей предложение руки и сердца, она не сможет это долго скрывать. Кольцо же, которое многие приняли за помолвочное, является обычным сувениром, привезенным Натальей Рудовой из Турции.

«Оно сейчас не имеет ценности в прямом смысле этого слова, уже погнулось и деформировалось, но я храню и ношу его с удовольствием, ибо этот подарок напоминает мне о славных временах», - рассказала Ида в личном Telegram-канале.

Напомним, что этой осенью Галич, наконец, рассекретила своего нового возлюбленного. Она встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем уже год. У предпринимателя есть восьмилетняя дочь от первого брака, с которой блогерша смогла поладить. Также мужчина знаком с сыном своей избранницы и ее родителями.

Ранее Ида Галич рассказала о пережитой травле в школе.