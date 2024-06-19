Глюкозу после смены имиджа сравнили с Мадонной

38-летняя исполнительница опубликовала снимки, на которых она запечатлена с осветленными бровями и естественным макияжем. На фото артистка предстала в черном лонгсливе с капюшоном и надписью.

Подписчики положительно восприняли преображение певицы. Некоторые фанаты обнаружили сходство Глюкозы с Мадонной.

«На секунду показалось, что это Мадонна», «Здесь очень на Мадонну похожа», «На первом фото очень похожа на Мадонну», — писали поклонники знаменитости в комментариях.

Напомним, Глюкоза замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара официально узаконила свои отношения в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а ее избраннику 33 года. В мае 2007 года певица подарила избраннику дочь Лидию. Спустя четыре года артистка родила еще одну дочь – Веру.

Ранее Глюкоза отреагировала на слухи о беременности несовершеннолетней дочери.

Также сообщалось, что Глюкоза задолжала налоговой более 1 млн рублей.