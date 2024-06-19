НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2024, 12:05
1 мин.

Глюкозу после смены имиджа сравнили с Мадонной

Певица Глюкоза показала фото с осветленными бровями.
Глюкозу после смены имиджа сравнили с Мадонной

© Starface.ru

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом, Глюкоза, сравнили с американской коллегой Мадонной из-за смены имиджа. Публикация, ставшая поводом для сравнений, появилась в микроблоге артистки.

Глюкозу после смены имиджа сравнили с Мадонной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

38-летняя исполнительница опубликовала снимки, на которых она запечатлена с осветленными бровями и естественным макияжем. На фото артистка предстала в черном лонгсливе с капюшоном и надписью.

Подписчики положительно восприняли преображение певицы. Некоторые фанаты обнаружили сходство Глюкозы с Мадонной.

«На секунду показалось, что это Мадонна», «Здесь очень на Мадонну похожа», «На первом фото очень похожа на Мадонну», — писали поклонники знаменитости в комментариях.

Напомним, Глюкоза замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара официально узаконила свои отношения в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а ее избраннику 33 года. В мае 2007 года певица подарила избраннику дочь Лидию. Спустя четыре года артистка родила еще одну дочь – Веру.

Ранее Глюкоза отреагировала на слухи о беременности несовершеннолетней дочери.

Также сообщалось, что Глюкоза задолжала налоговой более 1 млн рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Глюкоза. Наталья Ионова
певица
новости звезд