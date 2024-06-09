«Я вижу себя бабушкой»: певица Глюкоза ответила на слухи о беременности 17-летней дочери

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, прокомментировала появившиеся в Сети слухи о беременности ее 17-летней дочери Лидии, которая недавно призналась, что живет с молодым человеком.

Наталья решила с юмором подойти к возможному статусу бабушки, она призналась, что готова к внукам в свои 38 лет. При этом артистка выразила уверенность, что слухи не имеют под собой никакой почвы.

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато. Все должно быть постепенно», — заявила звезда в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

В марте 17-летняя Лидия опубликовала большой пост в своем блоге, посвященный годовщине отношений с возлюбленным. Она поблагодарила его за поддержку и совместные дни.

Глюкоза и ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков в этом году отметят 18-ю годовщину свадьбы. Ранее артистка призналась, что в их отношениях царят любовь и понимание.