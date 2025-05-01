Глюкоза призналась, что билеты на ее концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты

Глюкоза сообщила, что билеты на ее концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты. Артистка обратилась к поклонникам в Telegram-канале.

В 2024 году певица угодила в скандал из-за выступления в нетрезвом состоянии. Она столкнулась не только с критикой россиян, но и отменой на ТВ. После скандала Глюкоза ушла в тень и долгое время не выходила на связь, а, появившись в Сети, удивила не только новым имиджем, но и творчеством. Теперь артистка изредка дает концерты в клубах, и ближайший из них состоится в Санкт-Петербурге.

Певица анонсировала выступление и удивилась поклонникам, которые за 3 минуты раскупили все билеты.

«Вы что? Вы забрали все за 3 минуты», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Глюкоза призналась, что дочери считают ее новый стиль прогрессивным. Подробности читайте в этой новости.

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