Глеб Калюжный рассказал, чего ждет от службы в армии

Актер Глеб Калюжный на элитном внедорожнике приехал уходить в армию. Он прибыл на призывной пункт в Москве, откуда отправится на срочную службу под музыку из сериала «Солдаты». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Калюжный заявил журналистам, что от службы ждет новых друзей, и признался, что на него повлияли съемки в фильме «Малыш» о событиях в Мариуполе, где 18-летний рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти мать. По словам Глеба, он уже умеет обращаться с оружием.

В армию его приехали провожать агент, сестра, тетя и бабушка.

Напомним, актер не являлся в военкомат по повесткам 6 лет без оснований для отсрочки. Изначально Глеб просил отправить его в оркестровые войска, чтобы продолжить заниматься музыкой.

Ранее мама Калюжного заявила, что служба в армии станет для него этапом взросления. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Глеб Калюжный рассказал о творческих планах после возвращения из армии.