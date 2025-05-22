Глеб Калюжный рассказал о творческих планах после возвращения из армии. Об этом сообщает Super.ru.

Актер Глеб Калюжный в этом году уходит на срочную службу. По словам знаменитости, ему пришлось отказаться от роли в сериале «Вампиры средней полосы», где он был задействован. При этом после дембеля Калюжный планирует вернуться не только в качестве актера, но еще и попробовать себя в новом амплуа.

«Мы открыли свой молодой продакшн, будем сами снимать кино. Я буду выступать как режиссёр, как со-продюсер, как креативный продюсер. Планы большие, можно обо всём не рассказывать, так, чтобы не сглазить», — рассказал он.

Кроме того, Калюжный планирует продолжать музыкальную карьеру — он анонсировал гастроли в 2026 году.

Ранее мы писали о том, что мать Глеба Калюжного подтвердила слухи о его уходе в армию.