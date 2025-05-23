«Этап взросления»: мама Калюжного прокомментировала его предстоящую службу

Мама Глеба Калюжного заявила, что служба в армии станет для него этапом взросления. Ее слова передает Пятый канал.

В 2025 году актер отправится на срочную службу, ради которой ему пришлось отказаться от роли в сериале «Вампиры средней полосы». Мама Глеба считает, что служба станет для него этапом взросления и укрепит дисциплину.

«Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и может проспать. Для меня, как для мамы, важно его здоровье, а это будет режим, организация. Он научится со временем работать», — высказалась она.

Родственница Глеба напомнила, что исполнение воинского долга — обязанность всех мужчин. В их семье служил отец, а деды прошли Великую Отечественную войну.

Также она рассказала, что недавно актер прошел курс молодого бойца для съемок в новом проекте в ДНР.

«Оттуда он приехал совершенно другим. Считаю, что это хорошая школа. В Москве мы оторваны от реальности. Мужчинам стоит посмотреть, что происходит вокруг», — резюмировала мама Глеба.

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