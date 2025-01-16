«Глаз дергается»: Александра Трусова прокомментировала слухи о своей беременности

На этой неделе Рунет взорвался слухами о том, что российская фигуристка Александра Трусова, в августе прошлого года вышедшая замуж, ждет ребенка. Ажиотаж дошел и до самой 20-летней спортсменки — она наконец, предположительно, прокомментировала ситуацию.

Впрочем, никакой конкретики ее комментарий не внес. По-прежнему неясно, действительно ли фигуристка беременна — но пользователи считают, что она точно знает о подозрениях общественности на этот счет.

Высказывание Трусовой получилось лаконичным — в социальные сети она выложила короткое видео с крупным планом своего уставшего лица. За кадром звучит аудиовставка — реплика Осла из мультфильма «Шрек».

«Скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», — говорит Осел.

Сама фигуристка ничего не сказала и не написала. Однако подписчики уверены — этот ролик было именно ее реакцией на интенсификацию внимания к ее с мужем вероятной репродукции. А о том, действительно ли Трусова находится «в положении», фанаты продолжают спорить дальше.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что возмущена распусканием сплетен о беременности Трусовой. А журналисты тем временем выяснили, сколько будут стоить ее роды.