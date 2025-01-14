«Найдет способ об этом сообщить»: Яну Рудковскую возмутили слухи о беременности Трусовой

Продюсер Яна Рудковская возмутилась появившейся в СМИ информацией о беременности серебряного призера зимних Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой. Она потребовала раскрыть фамилию и имя источника, распространяющего сплетни.

«Помню, как мне периодически приписывали беременности и начинали обзвоны знакомым, а те с ужасом начинали написывать мне с вопросом правда это или нет. Особо было неприятно, когда СМИ этих «бедных» знакомых просили меня поздравить с этим событием, а те не понимали, что им делать в такой ситуации», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Как подчеркнула жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, подобные слухи вызывают «дикое раздражение».

«Если кто-то и в положении, то он точно найдет способ об этом сообщить и без помощи наших сердобольных сплетников», - заявила Яна.

Она также призвала СМИ не звонить ей с вопросами о беременности Трусовой и напомнила, что по первому образованию дерматовенеролог, а не гинеколог.

Напомним, летом 2024 года Александра Трусова вышла замуж за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова. 13 января в Сети появилась информация о беременности 20-летней фигуристки. При этом ни она, ни ее супруг не подтверждали подобную новость.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что карьера Трусовой закончилась из-за беременности. По ее мнению, спортсменка после родов никогда не вернется в спорт.