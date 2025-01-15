20-летняя фигуристка Трусова находится на третьем месяце беременности: известно, сколько будут стоить роды

20-летняя фигуристка Александра Трусова находится на третьем месяце беременности. Предварительная дата родов – июль.

Об этом узнало издание Super.ru.

По его информации, спортсменка наблюдается в перинатальном центре Москвы. Она чувствует себя хорошо, не страдает токсикозом и регулярно сдает анализы.

Трусову ведет заведующая приемным отделением одной из лучших клиник столицы. Ведение беременности там стоит от 180 тыс. рублей. Если брать врача Трусовой, то у нее роды стоят от 650 тыс. до 938 тыс.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за коллегу – Макара Игнатова. Слухи о беременности появились после того, как она убрала прыжки из программы.

Тренер Татьяна Тарасова считает, что Трусова уже не вернется в спорт после рождения ребенка.